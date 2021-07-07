ЖКХ

Путин поручил принять меры для обеспечения псковичей надлежащей питьевой водой

Президент России Владимир Путин поручил правительству и администрации Псковской области принять меры для обеспечения жителей Пскова надлежащей питьевой водой. Перечень поручений по итогам программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» опубликован на сайте Кремля.

Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

«Правительству Российской Федерации совместно с администрацией Псковской области принять меры, направленные на обеспечение жителей г. Пскова питьевой водой надлежащего качества, исходя из природных свойств воды на соответствующей территории», - говорится в документе.

Поручение должно быть исполнено до 1 октября 2021 года. Ответственными назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Напомним, 30 июня директор управляющей компании «Псковжилсервис», эксперт в сфере ЖКХ Андрей Тарасов рассказал главе государства о проблемах с водой в Пскове, поступающей в многоквартирные дома из подземного водозабора, которая при нагревании образует осадок. В результате осадка выходят из строя насосы, забиваются краны и сети водоснабжения.