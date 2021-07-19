ЖКХ

Первое заседание регионального штаба по газификации состоялось в Пскове

Первое заседание регионального штаба по газификации состоялось под председательством заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова 19 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В обсуждении приняли участие представители профильных региональных комитетов, газораспределительных организаций и МФЦ, а также руководители отдельных муниципалитетов. В первую очередь участники рассмотрели предварительные итоги работы, проведенной в рамках исполнения поручения по реализации послания президента Федеральному Собранию по вопросу обеспечения до 2023 года бесплатной догазификацией домовладений региона.

Председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко проинформировала, что в регионе провели инвентаризацию объектов, нуждающихся в подключении к имеющемуся газопроводу. Согласно полученным результатам, количество негазифицированных домовладений, находящихся на расстоянии до 200 метров от внутрипоселковых газопроводов, составляет около 16,5 тысяч штук. Общее количество негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах составляет более 27,5 тысяч штук, на их подключение суммарно требуется более 8 млрд рублей.

Представители компании «Газпром межрегионгаз Псков» сообщили, что в организацию от населения поступило около 180 заявок, из которых более 140 уже в работе. Обращения принимаются как в представительствах компании, так и на ее официальном сайте. Кроме того, прорабатываются вопросы увеличения количества площадок для оказания услуг приема заявлений от граждан.

Например, отдельно рассмотрели вопросы сотрудничества в этом направлении газораспределительной компании с МФЦ. В настоящий момент заключение договора находится в стадии согласования.

Василий Осипов призвал стороны ускорить процедуру и внедрить новые виды услуг в сфере газообеспечения в офисы МФЦ до конца текущего месяца. Кроме того, заместитель губернатора обратил внимание руководства газораспределительных ресурсов на необходимость ускорения работы в рамках согласования территорий и объектов, нуждающихся в догазификации.

В рамках совещания также обсудили реализация плана-графика синхронизации выполнения программы газификации региона на 2021 год и рассмотрели предложения по формированию аналогичного документа на 2022 год.