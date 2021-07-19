ЖКХ

«Эхономика»: Максим Лебедев о работе аварийно-диспетчерской службы ПТС. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 20 июля. Гостем студии стал диспетчер аварийно-диспетчерской службы муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Максим Лебедев.

Ведущий Алексей Овчинников обсудил с ним, как отразилось централизованное отключение холодного водоснабжения во всем областном центре на работе ПТС, с какими вопросами и проблемами ежедневно обращаются псковичи в аварийно-диспетчерскую службу предприятия, становится ли их больше в самый горячий летний сезон, когда происходят плановые отключения горячего водоснабжения и насколько успешно главный поставщик тепла в Пскове выстроил отношения с управляющими компаниями.