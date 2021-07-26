ЖКХ

Росприроднадзор оценил в миллион ущерб от свалки в Псковской области

Росприроднадзор проверил полигон ТКО вблизи деревни Жарки Псковской области. Там установили многочисленные нарушения законодательства в сфере обращения с отходами. Оператор — МП «Комбинат коммунальных услуг». Об этом сообщается в группе Росприроднадзора в соцсети «ВКонтакте».

«Предприятие не предоставило в Росприроднадзор материалы инвентаризации. Они необходимы, чтобы подтвердить возможности приема отходов. Мусор на полигоне пересыпается грунтом с нарушением технологии, что может привести к возгоранию и возникновению неприятных запахов. Свалка не огорожена, санитарно-защитная зона замусорена, сотрудники не прошли обучение по работе с отходами», - рассказали в ведомстве.

Плату за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет предприятие также не вносит. Кроме того, «Комбинат коммунальных услуг» занял мусором соседний участок — захламлено более 6 тысяч квадратных метров земли за пределами полигона, отметили в ведомстве.

Юрлицо оштрафовали в административном порядке. Также предприятию предъявили требование возместить ущерб, нанесенный природе. Специалисты оценили его в 1 млн 215 тысяч рублей.