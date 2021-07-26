ЖКХ

В УФАС ответили на жалобы организаций о начислении платы за сброс загрязненных сточных вод

В адрес УФАС продолжают поступать жалобы от организаций и предпринимателей на ненадлежащее начисление платы за негативное воздействие на работу системы водоотведения и за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод. Об этом сообщает телеграм-канал управления.

Так, поступила жалоба от 4 организаций – представителей великолукского гостиничного бизнеса на действия МП «Горводоканал» города Великие Луки. По мнению заявителей, коммунальная организация производит данные начисления незаконно - без выезда на объекты, без проведения отбора и анализа проб сточных вод, а просто с использованием коэффициентов, то есть по умолчанию все организации являются нарушителями. В результате затраты организаций на пользование водой увеличились в несколько раз.

«Горводоканал посчитал, что хозяйственная деятельность данных организаций является заведомо опасной в связи с концентрацией в сбросах химических веществ, потенциально превышающих установленные нормативы и неблагоприятно влияющих на окружающую среду, но подтверждения этому никаких нет. Просто в автоматическом режиме выставляет дополнительные платежки. Мы с этим не согласны: в тариф водоотведения уже и так заложена плата за сброс загрязняющих веществ, а если начисляешь дополнительную плату, то нужно иметь основания для этого – по крайней мере, провести необходимые замеры. По нашему мнению, это неконституционно, это создает дискриминацию», - прокомментировала руководитель антимонопольного ведомства Ольга Милонаец.

По итогам рассмотрения материалов дела, предприятию «Водоканал» города Великие Луки антимонопольная служба выдала предписание в срок до 10 сентября 2021 года устранить нарушение и начислять абонентам плату на основании только документально подтвержденных фактов превышения нормативов содержания загрязняющих веществ в сточных водах, то есть после отбора проб.

Напомним, в марте 2021 года подобное предписание антимонопольный орган выдавал псковскому Горводоканалу. Сейчас оно оспаривается в суде.

«Мы в России первыми вынесли такое решение. В некоторых регионах суды в частных судебных спорах уже высказались по вопросу неправомерных начислений без соответствующих замеров. Где-то горводоканалы приостановили эти начисления - вероятно, ожидая решения спора в Пскове. Пусть cуд рассудит. Пока состоялось только первое, предварительное, заседание. Эта проблема касается всего нашего бизнеса, всех наших учреждений и предприятий — поэтому мы хотим выяснить до конца, сколько все-таки должны платить организации за пользование водой», - подытожила Ольга Милонаец.