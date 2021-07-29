ЖКХ

Главные правила безопасных каникул напомнили псковичам в «Россетях»

Соблюдать правила электробезопасности псковичей призывают псковские энергетики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала «Россети Северо-Запад».

«Летом, когда дети проводят много времени без присмотра взрослых, родителям особенно важно напомнить детям о необходимости соблюдать правила электробезопасности вблизи энергообъектов на улице и при обращении с электроприборами дома. Энергообъекты – источник повышенной опасности. Вход на их территорию разрешен только специалистам энергокомпании, имеющим соответствующий допуск. Играть и гулять возле трансформаторных подстанций и линий электропередачи опасно!» - подчеркнули в «Россетях».

Запрещено проникать на территорию энергообъектов. Все они обозначены специальным знаком, предупреждающим об угрозе поражения током: желтый треугольник с черной молнией, напомнили электроэнергетики.

Кроме того, запрещено открывать двери трансформаторных подстанций. Категорически запрещено подходить к оборванному проводу линии электропередачи ближе, чем на 8 метров, даже если он висит на дереве, а не лежит на земле. Нельзя трогать провода, бросать на них и в электроустановки посторонние предметы, добавили в компании.

Также нельзя запускать планеры или радиоуправляемые игрушки около электроустановок и линий электропередачи и залезать на опоры линий электропередачи, акцентировали в «Россетях».

«Бытовые электроприборы тоже могут стать причиной электротравмы. Дома нельзя перегружать электросеть, включая несколько приборов в одну розетку. Пользоваться электрическими приборами нужно строго по инструкции. Разбирать приборы, особенно включенные в сеть, опасно!» - сказали электроэнергетики.

Чтобы летние каникулы не омрачились трагедией, изучите и повторите с детьми простые правила электробезопасности, обратились к псковичам представители компании. Сделать это можно с помощью материалов специального портала «Подружись с электричеством», где собраны игры, наглядные пособия и методические материалы по профилактике электротравматизма.