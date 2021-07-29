ЖКХ

Василий Осипов раскритиковал работу муниципальных предприятий ЖКХ с дебиторской задолженностью

Подготовка региона к отопительному сезону стала основной темой заседания комиссии при администрации Псковской области под председательством заместителя губернатора Василия Осипова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Общая готовность к отопительному сезону объектов ЖКХ в области составляет около 50%. Позиция по сравнению с аналогичным периодом прошлого года улучшена на 8%, заметил председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов. В то же время он отметил, что в ряде районов наблюдаются нулевые показатели по отдельным характеристикам подготовки, в связи с чем призвал руководство оперативно представить документы в комитет и сообщил о введении еженедельного контроля за подготовкой муниципалитетов к отопительному сезону.

Обращаясь к главам районов, вице-губернатор подчеркнул, что получение паспортов готовности всех районов к отопительному сезону является одной из приоритетных задач предстоящего периода.

Василий Осипов также проинформировал о том, что все обращения в адрес главы региона о предоставлении муниципалитетам дополнительных средств областного бюджета на организацию качественной подготовки к зимнему периоду проработаны. Данные о предоставлении лимитов будут доведены до глав районов в ближайшее время, сказал замгубернатора и поручил главам оперативно проработать вопросы получения и освоения денежных средств.

В ходе совещания вице-губернатор анонсировал выделение муниципалитетам субсидий на восполнение недостающих средств в связи с разницей тарифов и призвал глав районов к более активной работе по погашению задолженностей ресурсоснабжающих предприятий перед поставщиками топлива.

Что касается работы муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства с дебиторской задолженностью, Василий Осипов раскритиковал подход руководства большинства районов к решению имеющейся задачи и поручил максимально его пересмотреть с точки зрения эффективности.

Отдельное внимание в рамках обсуждения было уделено вопросам подготовки к обеспечению теплоснабжением учреждений сфер образования, здравоохранения и социальной защиты.