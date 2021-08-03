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ЖКХ

В Псковской области активизируют работу по постановке на баланс бесхозных объектов ЖКХ

05.08.2021 09:54|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал глав муниципалитетов сосредоточить свои усилия на исполнении поручений президента и правительства и активизировать работу в части постановки на баланс бесхозных объектов ЖКХ. Такое поручение он дал на совещании 4 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Губернатор проинформировал, что это поручение президента исполнено только на 33% при том, что сроки истекли еще в 2016 году. К лидерам в этом вопросе он отнес Локнянский район, где на балансе уже 71% объектов. В числе отстающих — Великие Луки, Невельский и Порховский район — менее 10%.

Михаил Ведерников обратил внимание, что в отдельных случаях региональная власть готова идти навстречу, находить возможности для допфинансирования на завершение этой работы, но когда муниципалитет в этом направлении совсем не двигается — тут ни о какой поддержке речь идти не может.

«К 1 ноября необходимо провести государственную регистрацию 6,5 тыс. объектов. Работа большая, но поручение президента России нужно выполнить, это не обсуждается. Ищите решения», — подчеркнул Михаил Ведерников.

По итогам обсуждения он поручил председателю комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Сергею Грахову проанализировать ситуацию по районам. Тем муниципалитетам, которые, действительно, нуждаются в поддержке, она будет оказана. Также, по его словам, необходимо поощрить тех, кто справился с работой лучше других.

Еще один вопрос повестки дня — подготовка к предстоящему отопительному сезону. Сергей Грахов отметил, что работа в целом идет в плановом режиме. Общая готовность объектов ЖКХ по состоянию на начало августа составляет 64%, что на 7% выше показателей прошлого года. Специалисты Северо-Западного управления Ростехнадзора уже проводят проверки муниципальных теплоснабжающих организаций. По итогам проверок, заметил Сергей Грахов, системных и серьезных нарушений не выявлено. Он напомнил руководству районов о запущенной с осени прошлого года системе по мониторингу и контролю устранения аварий на объектах ЖКХ, которая позволяет наиболее точно и оперативно определять текущее состояние коммунальной инфраструктуры.

Губернатор в свою очередь согласился, что за последние два года отмечается хорошая динамика в подготовке коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду. «Рассчитываю, что и новый отопительный сезон встретим во всеоружии», — сказал он, напомнив о необходимости утвердить 100% паспортов готовности.

Помимо этого, в рамках совещания обсуждались мероприятия по выявлению владельцев объектов индивидуального жилищного строительства, эксплуатирующих эти объекты без регистрации права собственности.

Отдельно была проанализирована работа муниципалитетов в социальных сетях, на личных приемах граждан. Михаил Ведерников поблагодарил глав, отметив, что этому направлению стали уделять больше внимания. «В подавляющем большинстве есть очень хорошая динамика. Людей стали слышать на местах, реагировать на их обращения и на уровне районов, и на уровне поселений», — заметил он. В настоящее время по качеству информирования населения лидируют Пушкиногорский, Псковский, Дновский, Бежаницкий и Островский районы. Губернатор призвал относиться к этой работе не формально, а как к своей прямой и приоритетной обязанности.

Теги: #ЖКХ #отопительный сезон #районы
Источник: Псковская Лента Новостей
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