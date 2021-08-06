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ЖКХ

Сам себе водяной

06.08.2021 15:19|ПсковКомментариев: 0

Превращение холодной воды из псковского подземного водозабора в горячую похоже на игру «Сапер». Никогда не знаешь, какая клеточка рванет следующей. Очередной дом – теперь в ЖК «Молодежный» – испытал на себе проблему забитых осадком труб. Теперь и тут из кранов бежит не горячая вода, а теплая. Или пропадает вовсе. Пока идет работа по созданию общегородской станции водоподготовки, жильцы пытаются решить проблему самостоятельно. Им еще может помочь фильтр на теплопункте. А вот соседям из «Афин» уже предлагают оплатить замену труб.

 

Частица к частице

Жители дома №2 по улице Загородной (микрорайон Овсище) получили в почтовые ящики анкеты для голосования. Главный вопрос заключается в согласии на покупку за счет жильцов фильтра тонкой очистки в индивидуальный тепловой пункт. Агрегат должен собирать хлопья накипи. Пока что она оседает на трубах, снижая температуру воды и ее напор. Стоит установка 140 тысяч рублей, собрать предложено по 22,5 рубля с квадратного метра.

«Фильтрационная станция находится в Санкт-Петербурге, уже готова к отправке в Псков, – рассказал Дмитрий Евдокимов, генеральный директор управляющей компании «Жилуслуги». – Если проголосуют, через две-три недели гарантированно будет горячая вода. Половину лежаков уже меняли, они забиваются по второму разу. Недавно серьезно промывали теплообменник. Делаем, что можем, чтобы удержать ситуацию. Все это за счет ежемесячной платы за содержание, хотя могли бы на эти деньги сделать что-нибудь другое».

Срез забитой трубы в подвале дома №2 по улице Загородной.

Дом находится в ЖК «Молодежный» и был сдан первым из четырех в конце 2017 года. Четырех лет хватило, чтобы привести систему горячего водоснабжения на грань отключения. Вода в микрорайон поступает из подземного водозабора. В холодном виде она находится на верхней границе нормы по жесткости, но укладывается в нее. А вот при подогреве содержащееся в воде трехвалентное железо оседает хлопьями на трубы. До конца года должна быть введена вторая очередь подземного водозабора, и тогда эту воду подадут на весь город.

«При нагреве холодной воды уже после двадцати пяти градусов начинает выделяться накипь, – описывает процесс Дмитрий Евдокимов. – Идет по экспоненте, чем выше температура воды, тем больше накипи выделяется в виде хлопьев. Они вылетают из теплообменника под давлением, и на ближайшем удобном участке – как правило, это повороты труб, отводы – их прибивает к стеночке. Одна частица, вторая. Так трубы и забиваются».

В июне руководитель управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов во время «Прямой линии» показал президенту Владимиру Путину, что происходит с инженерным оборудованием в его домах на улице Владимирской. После этого глава государства дал поручение до 1 октября принять меры, «направленные на обеспечение жителей Пскова питьевой водой надлежащего качества, исходя из природных свойств воды на соответствующей территории».

Губернатор Михаил Ведерников на пресс-конференции 5 августа заявил, что до 1 октября будет проведен конкурс по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации для станции водоподготовки.

«Сегодня Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил нашу заявку на выделение средств на проектно-сметную документацию, - сообщил Михаил Ведерников. - Рассчитываем, что до 1 октября будет проведен конкурс, определен подрядчик. Предварительно с фондом договорились, что в следующем году на систему умягчению воды на 42 тысячи кубов порядка 250-270 млн рублей из федерального бюджета получим. Порядка 30% будет выделено водоканалом. Думаю, все работы по Пскову в следующего году завершим».

На микроуровне

Пока что жители улицы Загородной пытаются решить вопрос самостоятельно.

«Проблемы с водой начались прошлым летом, а то и раньше, - рассказывает жительница дома Ангелина Тимофеева. – Пошла теплая вода вместо горячей. И напор никудышный. В этом году уже бывает так, что идет только холодная, горячей нет вообще. Или нужно на максимум кран выкручивать, чтобы помыться или посуду вымыть. А платим-то как за полноценную! За установку фильтра наша семья проголосовала сразу же. Получится с нашей квартиры меньше тысячи рублей. Считаю, что это не те деньги, которые стоит зажимать. Останемся вообще без воды, тогда что делать будем? Бойлеры ставить? А с отоплением как?»

Другой житель дома Александр Семенов приводит личную статистику. Раньше горячей воды его семья расходовала в четыре раза меньше, чем холодной. Теперь из-за температурных сбоев кубатура сравнялась.

«Делал перерасчет, - говорит он. – Могу хоть каждый месяц делать, проблему это не решит. Мы спускались в подвальное помещение, нам показали, в каком состоянии трубы. Ужас, что там творится. Они полностью забиты».

Не все жильцы до конца понимают, на что именно с них просят скинуться.

«О каких фильтрах может идти речь. У нас стоит проблема с жесткостью воды, а не с загрязнениями. А жёсткость воды - это проблема города и района. Нам её не решить!» - сообщения такого характера появляются в группе дома «ВКонтакте».

Фильтр из дома №6.

Два с половиной месяца назад управляйка поставила точно такую же установку в доме №6 тоже же ЖК «Молодежный». Ставили в качестве эксперимента, поэтому в тот раз деньги с жильцов не собирали.

«Большой фильтр на пятнадцать колб, чем-то похож на «Гейзеры», какие ставят в квартирах, – поясняет Дмитрий Евдокимов. - Картриджи рассчитаны минимум на месяц работы. Прошло уже почти три месяца, фильтр еще не забился. Комплект с доставкой в Псков стоит восемь тысяч рублей, менять планируем за счет средств на обслуживание дома. В фильтре пятнадцать трубок с сеткой 0,30 – 0,50 микрон, она хлопья осадка улавливает более чем на 90%».

Сетка собирает осадок.

Весной соседи по Овсищу - жители ЖК «Афины» с Ижорского батальона, 7 - не дали согласие на установку такого фильтра в своем доме и на промывку труб кислотой. Теперь им предлагают оплатить замену труб.

«С переменным успехом у нас пока ситуация, - говорит живущий в «Афинах» Андрей Ящук. - С моей квартиры насчитали 2700 рублей. Вода заново по этим трубам потечет, через год опять будем платить? Я не миллионер. Откажусь пока. А если вода потечет хорошая, когда городскую станцию построят, эти траты пережить можно».

В квартире мужчины стоит бойлер. Постепенно вентили горячей воды также перекрывают его соседи по ЖК. Так поступила Екатерина Кузьмина. В семье растет полуторагодовалая дочка, и проблемы с водоснабжением изрядно помотали нервы.

«Вот такого «белого красавчика» повесили, - показывает она на стену ванной комнаты, где висит водонагреватель. – Надоело воду в душе спускать по полчаса».

Екатерина Кузьмина отключила квартиру от подачи горячей воды, повесив в ванной бойлер.

Недавно семья взяла ипотеку в строящемся доме на дальнем Завеличье. Екатерина Кузьмина надеется, что к моменту переезда на водозаборе появится станция водоподготовки. Тогда удастся не только расширить жилплощадь, но и навсегда оставить в прошлом проблемы с горячей водой. Тем горожанам, кого такие проблемы еще не коснулись, остается надеяться, что подобное будущее для них никогда не наступит.

Юлия Магера

Теги: #ЖКХ #вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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