Псковичам предоставили алгоритм действий для подачи заявки на догазификацию

Догазификация осуществляется в населенных пунктах Псковской области, в границах которых проходят сети газоснабжения. Для псковичей подготовили алгоритм действий для подачи соответствующей заявки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Перечень населенных пунктов, в которых будет проходить догазификация, содержится в сводном плане-графике догазификации Псковской области, с которым можно ознакомиться на официальном сайте регионального комитета по тарифам и энергетике по ссылке.
Для осуществления догазификации жители указанных населенных пунктов должны обратиться с заявкой о заключении договора о подключении в рамках догазификации в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».
Заявку о заключении договора о подключении в рамках догазификации можно подать:
Для подачи заявки необходимы правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные собственника.
По возникающим вопросам можно обратиться за консультацией в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по телефонам: +7 (8112) 59-50-50, +7 (8112) 59-50-30, +7 (8112) 59-50-90.