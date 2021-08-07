ЖКХ

Псковичам предоставили алгоритм действий для подачи заявки на догазификацию

Догазификация осуществляется в населенных пунктах Псковской области, в границах которых проходят сети газоснабжения. Для псковичей подготовили алгоритм действий для подачи соответствующей заявки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Перечень населенных пунктов, в которых будет проходить догазификация, содержится в сводном плане-графике догазификации Псковской области, с которым можно ознакомиться на официальном сайте регионального комитета по тарифам и энергетике по ссылке.

Для осуществления догазификации жители указанных населенных пунктов должны обратиться с заявкой о заключении договора о подключении в рамках догазификации в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Заявку о заключении договора о подключении в рамках догазификации можно подать:

лично в абонентском отделе ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по адресу: город Псков, Рижский проспект, дом 20, а также в его подразделениях на территории районов;

на сайте единого оператора газификации Российской Федерации https://connectgas.ru/.

Для подачи заявки необходимы правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные собственника.

По возникающим вопросам можно обратиться за консультацией в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по телефонам: +7 (8112) 59-50-50, +7 (8112) 59-50-30, +7 (8112) 59-50-90.