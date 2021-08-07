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Вопрос чистой воды с повестки Общественной палаты не снят — Наталья Горбачева

Вопрос чистой воды с повестки Общественной палаты не снят. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.

«Насколько я обладаю информацией, вопросы воды не сняты с повестки дня. Спасибо всем, кто этот вопрос педалирует, кто озвучил его на линии президента. Эта тема в нашей повестке есть, поскольку она касается нашей с вами жизни. При передаче дел мы беседовали с Анатолием Иосифовичем (Мультахом, экс-председателем Общественной палаты региона — ред.) о проблемах, которые были поставлены и не решены. Список большой», - заметила Наталья Горбачева.

По ее словам, Общественная палата, в частности, будет продолжать сборник памятных дат Псковской области по всем муниципалитетам. «Люди не знают, чем они могут гордиться, а мы живем в прекрасном крае, историю которого нужно знать. Если мы не будем этого делать, то кто?» - задалась она вопросом.

Наталья Горбачева также добавила, что жители региона не всегда обращаются в Общественную палату с корректными вопросами.

«Я не знаю, что делать, когда у нас просят заменить котел, а потом расстраиваются и нервничают, что мы этого не делаем. Мне становится грустно. Мы столько лет говорим о разных направлениях деятельности, такая же ситуация и в областном совете профсоюзов. У нас в регионе лишь бы куда пожаловаться», - сказала Наталья Горбачева.

Она прокомментировала и сложившуюся тенденцию, когда жители региона обращаются к губернатору Михаилу Ведерникову с личными вопросами в комментариях в Instagram и на сайт губернатора.

«На сайт губернатора пишут несерьезные люди. Я считаю, что люди не уважают себя, когда пишут личные жалобы в комментариях губернатору. Мне кажется, он должен заниматься несколько другими вопросами. Возможно, мы (Общественная палата региона - ред.) сможем взять на себя некую "роль буфера". Мы открыты для работы», - добавила председатель Общественной палаты региона.