ЖКХ

В Псковской области около 170 населенных пунктов вошли в план-график догазификации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с вице-губернатором Василием Осиповым, с которым обсудил актуальные вопросы реализации региональной программы догазификации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Заместитель губернатора проинформировал о том, что комитет по тарифам и энергетике Псковской области разработал пообъектный план-график, где в настоящее время содержатся 168 населенных пунктов и около 32 тысяч домовладений. Наибольшее количество объектов, нуждающихся в подключении, находится в Псковском районе — 5 тысяч единиц, в Великих Луках — 4 тысячи единиц и в Невеле — около 3,5 тысяч единиц.

Он рассказал, что, поскольку догазификация носит заявительный характер, в области организована обширная работа с населением. Специалисты газораспределительной организации совместно с сотрудниками районных администраций проводят выездные мероприятия для сбора заявлений. Документы принимаются также в офисах компании «Газпром» и в электронном виде — на сайте можно заполнить специальную форму.

В каждом муниципалитете создан штаб по догазификации, где организуется работа, обсуждаются все проблемные вопросы. Основными из них на данный момент Василий Осипов назвал земельные споры, а также сложности газификации домов блокированной застройки и подключение к частным газопроводам.

Губернатор отметил, что программа догазификации для тысяч семей региона - долгожданное решение вопроса бесплатного подключения к газопроводу, поэтому «очень важно максимально использовать эту возможность». Михаил Ведерников поручил вице-губернатору осуществлять постоянный контроль за реализацией программы и провести дополнительную работу с профильными комитетами и управлениями по усилению информационного сопровождения граждан.

Напомним, региональная программа догазификации проводится в рамках исполнения поручения президента РФ, которое было озвучено в послании Федеральному Собранию, по вопросу обеспечения до 2023 года бесплатного подключения к газопроводу домовладений региона.

Ранее в Псковской области была проведена инвентаризация объектов, нуждающихся в подключении. Регулярно в муниципалитетах проводятся выездные совещания в рамках мониторинга мероприятий, проведенных в ходе подготовки к реализации программы догазификации.

Согласно плану, программа догазификации в регионе должна быть завершена до конца 2022 года.