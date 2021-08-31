Общество

Ремонт Псковского технического лицея планируют завершить к следующему учебному году

Ремонтные работы в Псковском техническом лицее планируют завершить к следующему учебному году. Об этом сообщил и. п. главы администрации города Пскова Борис Елкин.

«Ведутся работы по восстановлению всего здания. В следующем учебном году дети должны зайти на порог лицея», - написал Борис Елкин в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, реставрацию здания начали в 2020 году. Как ранее отмечала начальник городского управления образования Анна Кузыченко, после реставрации «это будет историческое здание снаружи и абсолютно современная новая школа внутри».