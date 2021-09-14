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Путин призвал следить за ростом цен на газовое оборудование и догазификацию

Президент РФ Владимир Путин призвал вице-премьера РФ Александра Новака следить за ростом цен на газовое оборудование и услуги по подключению в рамках догазификации, а также не оставлять без внимания газификацию регионов, еще не подключенных к магистральной инфраструктуре. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нужно, безусловно, продолжать плановую газификацию и обратить внимание на те регионы, где нет так называемой магистральной трубы. Там есть всякие вполне приемлемые для граждан решения, предложения, об этом ни в коем случае нельзя забывать. Надо заниматься и бесплатной газификацией домохозяйств, но и про этим фундаментальные вещи не забывать», - сказал президент на совещании с членами правительства и руководством «Единой России».

«Что касается единого оператора и комплексной заявки - цель мероприятий в том, чтобы сдержать рост цен на газовое оборудование, на трубы, на работы, связанные с газификацией. Создание единого чего-либо может привести к монополизации - здесь надо самым внимательным образом следить, чтобы конечная цель была достигнута - сдержать рост цен на оборудование и услуги, в том числе строительные. Понятно, что есть объективные вещи, но тем не менее надо самым внимательным образом на это посмотреть», - подчеркнул Путин.

В свою очередь Новак отметил, что в рамках плановой газификации до 2030 года обсуждается и подключение новых населенных пунктов, которые не имеют на сегодня подключения к магистральной инфраструктуре. Он сказал также, что вместе с регионами «мы следим, чтобы расценки, которые предоставляются за услуги комплексного подключения и доведения газа до участка, не завышались».

«Потому что в рамках нормативной базы сегодня в том числе изменены подходы, и эти расценки, если заключается договор с газораспределительной организацией, должны утверждаться регионами, и они будут стандартизированы. Мы следим, чтобы это не были монопольные организации. Сегодня в стране порядка 200 газораспределительных организаций (ГРО), но при этом законодательством в целом у нас утвержден единый ответственный оператор, который отвечает за газификацию в целом по стране», - добавил Новак.