«Газпром» и «Единая Россия» пять лет успешно реализуют догазификацию по Народной программе

Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев принял участие во Всероссийском совещании директоров группы «Газпром межрегионгаз» и независимых региональных газовых компаний, которое проходит в эти дни в Санкт-Петербурге, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Газпроме».

В ходе совещания он обсудил ключевые вопросы реализации Народной программы партии с членом правления ПАО «Газпром» Владимиром Марковым и генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

Благодаря совместной работе «Газпрома» и «Единой России» средний уровень газификации страны составил 75%, а к 2030 году по поручению президента РФ должна быть полностью завершена технически возможная газификации России. Количество домовладений, подключенных к сетевому топливу в рамках догазификации, к этому сроку должно достигнуть 1,6 млн, к 2036 году — 3 млн.

Особое внимание - региональным мерам социальной поддержки граждан при подключении домовладений к газу. Так, по поручению президента РФ размер такой поддержки составляет не менее 100 тысяч рублей. Средства можно направить на строительство сетей внутри земельного участка, разводку в доме, покупку и установку газового оборудования — котла, плиты и счетчика.

При непосредственном участии членов партии «Единая Россия» данные меры внедрены во всех регионах, где ведется догазификация. По поручению президента РФ в перечень граждан, которые имеют право на субсидии и компенсации, внесены участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей. Для льготных категорий, в первую очередь — именно участников СВО, также обеспечивается приоритетная газификация домовладений.