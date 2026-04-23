444 человека остаются без света в Невельском округе

«Аварийно-восстановительные работы на территории Невельского района продолжаются в интенсивном режиме. На 17.00 сегодняшнего дня без электроснабжения остаются 68 населенных пунктов, 444 абонента», - отметил глава округа.

Он добавил, что на завтра по Невельскому округу запланировано увеличение сил и средств.

Ранее Олег Майоров сообщал, что 1700 человек в 70 населенных пунктах остались без электричества.