444 человека остаются без света в Невельском округе

68 населенных пунктов и 444 человека остаются без электричества в Невельском муниципальном округе, сообщается на странице главы округа Олега Майорова в соцсети «ВКонтакте».

«Аварийно-восстановительные работы на территории Невельского района продолжаются в интенсивном режиме. На 17.00 сегодняшнего дня без электроснабжения остаются 68 населенных пунктов, 444 абонента», - отметил глава округа.

Он добавил, что на завтра по Невельскому округу запланировано увеличение сил и средств.

Ранее Олег Майоров сообщал, что 1700 человек в 70 населенных пунктах остались без электричества.

