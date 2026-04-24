По догазификации создана возможность подключения к газу более чем 1,85 млн домовладений

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» (Единый оператор газификации) Сергей Густов провел в Санкт-Петербурге всероссийское совещание с руководителями региональных газовых компаний и газораспределительных организаций, входящих в группу «Газпром межрегионгаз», сообщили Псковской Ленте Новостей в «Газпроме».

Фото здесь и далее: «Газпром межрегионгаз»

В мероприятии приняли участие члены правления ПАО «Газпром» Владимир Марков и Вадим Симдякин, представители федеральных министерств и ведомств, а также независимых региональных газовых компаний от Сахалина до Калининграда. Псковскую область представлял генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

Участники обсудили итоги программ развития газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации на 2021–2025 годах, реализацию мероприятий по догазификации, цифровизацию газовой отрасли, обеспечение безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и поставки газа.

Всего с 2021 по 2025 годы в рамках программ создана возможность подключения к газу более чем 335 тысяч домовладений в 2,15 тысячи населенных пунктах. В настоящее время реализуются программы развития газоснабжения и газификации на период 2026–2030 годах.

В рамках догазификации к настоящему времени создана возможность подключения к газу более чем 1,85 млн домовладений, жители около 1,17 млн домов уже пользуются сетевым топливом.

Продолжается работа по догазификации медицинских и образовательных учреждений: заключено около 1,2 тысячи договоров на их подключение к газовым сетям, 885 исполнены, а почти 380 организаций пользуются газом.

В 2026 году и в последующих годах планируется дальнейшее развитие абонентской базы и увеличение поставок газа. В настоящее время компании группы обеспечивают надежное газоснабжение более 33,2 млн абонентов-физических лиц и 316,6 тысячам юридических лиц.

Продолжается развитие портала Единого оператора газификации (connectgas.ru), внедряются интеллектуальные системы учета газа (ИСУГ) для увеличения телеметрического контроля поставок газа, разрабатываются и совершенствуются сервисы дистанционной оплаты газа. Запущен и реализуется проект создания Единого центра по работе с клиентами (ЕЦРК), который призван оптимизировать взаимодействие между региональными компаниями, газораспределительными организациями и потребителями газа.

В рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» в 2025 году газифицированы почти 190 мемориалов. В общей сложности в настоящее время в зоне ответственности компании находится около 2 тысяч Вечных огней и Огней памяти.

«Программа газификации 2021–2025 годов выполнена успешно. Алексей Борисович Миллер высоко оценил ее результаты. В настоящий момент в рамках догазификации подключен 1,17 тысячи домовладений. Президентом Владимиром Владимировичем Путиным установлены амбициозные цели: 1,6 млн подключений к 2030 году и 3 млн к 2036 году. Уверен, что вместе мы их обязательно достигнем», — сказал Вадим Симдякин.