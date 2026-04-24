 
ЖКХ

Новую газораспределительную сеть начали строить в Пушкинских Горах

0

Новую газораспределительную сеть начали строить в Пушкинских Горах в этом году, сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова в своем канале в Мах. 

Фото: Оксана Филиппова / Мах

«Газификация Пушкинских Гор, начавшаяся в 2024 году, и догазификация, стартовавшая в апреле прошлого года, в этом году продолжилась строительством новой газораспределительной сети в размере 2,3 км», - рассказала Оксана Филиппова.
 

Также догазификация продолжается выполнением работ до границ земельных участков собственников, проживающих в Сенном переулке, на улице Тригорской и в Тригорском переулке, на улицах Северной, Звёздной, 1, в Меховском переулке, на улице Пушкинской. 

Напомним, трубопроводный природный газ пришел в Пушкинские Горы 25 апреля 2025 года. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Филиппова Оксана Владимировна

Филиппова Оксана Владимировна

Глава Пушкиногорского муниципального округа.

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026