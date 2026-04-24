Новую газораспределительную сеть начали строить в Пушкинских Горах в этом году, сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова в своем канале в Мах.
Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / Мах
Также догазификация продолжается выполнением работ до границ земельных участков собственников, проживающих в Сенном переулке, на улице Тригорской и в Тригорском переулке, на улицах Северной, Звёздной, 1, в Меховском переулке, на улице Пушкинской.
Напомним, трубопроводный природный газ пришел в Пушкинские Горы 25 апреля 2025 года.
Пресс-портреты