Новую газораспределительную сеть начали строить в Пушкинских Горах в этом году, сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова в своем канале в Мах.

«Газификация Пушкинских Гор, начавшаяся в 2024 году, и догазификация, стартовавшая в апреле прошлого года, в этом году продолжилась строительством новой газораспределительной сети в размере 2,3 км», - рассказала Оксана Филиппова.

Также догазификация продолжается выполнением работ до границ земельных участков собственников, проживающих в Сенном переулке, на улице Тригорской и в Тригорском переулке, на улицах Северной, Звёздной, 1, в Меховском переулке, на улице Пушкинской.

Напомним, трубопроводный природный газ пришел в Пушкинские Горы 25 апреля 2025 года.