Первые домовладения подключены к газу в псковской деревне Кузнецово

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод протяженностью 6 км для догазификации деревни Кузнецово Псковского муниципального округа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, в рамках президентской программы к новым газовым сетям подключены первые домовладения.

Фото: «Газпром газораспределение Псков»

«Догазификация деревни Кузнецово ведется в два этапа. В рамках первого этапа мы создали возможность газификации 20 домовладений. В настоящее время выполняются работы по строительству второй очереди сети газораспределения протяженностью 4,5 км для обеспечения технической возможности подключения еще 52 домовладений», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.

