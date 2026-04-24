 
ЖКХ

«Горводоканал» заменил 50-метровый участок водопровода на улице Вокзальной в Пскове

0

Специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» заменили 50-метровый участок водопровода на улице Вокзальной, 21-а. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии. 

Фото здесь и далее: «Горводоканал»

В результате на аварийном участке проложена полиэтиленовая труба с рабочим диаметром 200 миллиметров, а также установлена новая запорная арматура.

 

Сложность работ заключалась в том, что аварийный участок располагался в непосредственной близости от стоянки городского автовокзала. Для минимизации разрушений дорожной инфраструктуры замена участка водопровода частично проводилась с использованием метода протяжки, когда новая труба протаскивается внутрь старой.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026