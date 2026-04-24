«Горводоканал» заменил 50-метровый участок водопровода на улице Вокзальной в Пскове

Специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» заменили 50-метровый участок водопровода на улице Вокзальной, 21-а. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

В результате на аварийном участке проложена полиэтиленовая труба с рабочим диаметром 200 миллиметров, а также установлена новая запорная арматура.

Сложность работ заключалась в том, что аварийный участок располагался в непосредственной близости от стоянки городского автовокзала. Для минимизации разрушений дорожной инфраструктуры замена участка водопровода частично проводилась с использованием метода протяжки, когда новая труба протаскивается внутрь старой.