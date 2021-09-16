В связи с включением отопления в Пскове коммунальщики будут работать все выходные

МП «Псковские тепловые сети» и управляющие компании города будут до конца недели работать в усиленном режиме в связи с включением отопления. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на исполняющего полномочия главы администрации города Пскова Бориса Елкина.
Управляющие компании, по его словам, тоже будут работать все выходные, будут задействованы все сантехники и работники - они будут развоздушивать верхние этажи и выходить по звонкам и заявлениям от жителей. «Если технологически все пройдет нормально, не случится никаких непредвиденных ситуаций, и если управляющие компании отработают все поставленные задачи оперативно, то в начале следующей недели тепло будет во всех квартирах города», - отметил Борис Елкин.