ЖКХ

В связи с включением отопления в Пскове коммунальщики будут работать все выходные

МП «Псковские тепловые сети» и управляющие компании города будут до конца недели работать в усиленном режиме в связи с включением отопления. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области со ссылкой на исполняющего полномочия главы администрации города Пскова Бориса Елкина.

«Отопительный сезон начинаем завтра, сегодня теплосети проводят подготовительные работы по подключению котельных, снятию заглушек. Завтра начнем плановое подключение, "Псковские теплосети" будут работать все выходные. Запустить отопление – это довольно сложный технологический процесс, поэтому у кого-то тепло появится в квартирах уже завтра, у кого-то – позже. Это зависит от того, как сработают управляющие компании – сегодня им объявили о старте отопительного сезона», - рассказал Борис Елкин.

Управляющие компании, по его словам, тоже будут работать все выходные, будут задействованы все сантехники и работники - они будут развоздушивать верхние этажи и выходить по звонкам и заявлениям от жителей. «Если технологически все пройдет нормально, не случится никаких непредвиденных ситуаций, и если управляющие компании отработают все поставленные задачи оперативно, то в начале следующей недели тепло будет во всех квартирах города», - отметил Борис Елкин.