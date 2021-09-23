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УФАС ведет проверку по факту распространения лжеквитанций в Пскове

Управление федеральной антимонопольной службы по Псковской области начало проверку по факту распространения листовок от компании «Водоучет» с предложением провести поверку приборов учета в многоквартирных домах Пскова. Ведомство также определит соответствие информации из литовок законодательству о рекламе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Распространители листовки ссылаются на 102-ФЗ и постановление правительства, согласно которым индивидуальные приборы учета воды должны в течение 10 дней пройти обязательную метрологическую поверку и быть заменены в случае необходимости. В противном случае, отмечается в листовках, дальнейшее начисление платы за потребление воды будет происходить по нормативам. Услуги замены приборов при этом оказывает данная организация.

«Нужно отметить, что необходимость проведения поверки зависит от сроков, указанных в паспорте каждого счетчика. Кроме того, эта информация доводится до абонентов "Горводоканалом" в квитанциях перед окончанием поверочного интервала. Только собственник или наниматель жилого помещения принимает решение о замене или поверке приборов учета и самостоятельно выбирает того, кто окажет эти услуги», - заметили в ведомстве.

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Было установлено, что листовки, по внешнему виду напоминающие квитанции на оплату коммунальных услуг, получили жители нескольких районов Пскова.

«Распространенная информация подпадает под понятие "реклама", поскольку обладает всеми ее признаками - распространена в печатном виде (листовки - извещения) по почтовым ящикам многоквартирных домов в адрес неопределенного круга лиц, направлена на привлечение внимания к организации, а также к рекламируемой услуге - поверке приборов учета водоснабжения», - пояснили в УФАС.

В ведомстве также добавили, что реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы, считается незаконной (статья 5 ФЗ о рекламе).