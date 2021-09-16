ЖКХ

Псковичей предупредили о мошенниках, навязывающих поверку счетчиков

МП Пскова «Горводоканал» предостерег жителей города от мошенников. Пост с соответствующей информацией появился на официальной странице предприятия в Instagram.

Фото: пресс-служба «МП г. Пскова «Горводоканал»

За минувшие выходные на ресурсы муниципального предприятия поступило многочисленное число обращений. В них горожане указывали, что получили извещение о необходимости проверки приборов учета. «Разумеется, это не что иное, как реклама! Но составлена она таким образом, что можно принять ее как извещение об обязательном исполнении обязательств собственников по поверке приборов учета», - заявили на предприятии.

Также в «Горводоканале» уточнили, что это недобросовестные предприниматели используют мошеннические схемы с выдержками из действующего законодательства и информацией о тарифах для продвижения своих услуг по завышенным ценам. «МП города Пскова "Горводоканал" не имеет отношения к размещенной в листовке информации», - добавили в пресс-службе.

Псковичам напомнили, что необходимость проведения поверки зависит от сроков, указанных в паспорте каждого счетчика. Кроме того, эта информация доводится до абонентов предприятия в квитанциях перед окончанием поверочного интервала. Жителей города попросили быть внимательными. Как подчеркнули в МП «Горводоканал», только собственник или наниматель жилого помещения принимает решение о замене или поверке приборов учета и самостоятельно выбирает того, кто окажет эти услуги.