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Горводоканал Пскова возместит ущерб жильцам подтопленных из-за аварии домов

Собственникам частных домов в Пскове, чьи домовладения подтопило во время утечки из трубы водоснабжения на улице Максима Горького, планируют в полном объеме компенсировать ущерб. В настоящее время для его оценки комиссия предприятия проводит обход близлежащих домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Горводоканале».

Сегодня на одном из самых крупных водоводов диаметром 500 мм, проложенном в 1966 году, проводятся аварийно-восстановительные работы. 19 октября в 8.30 аварийный участок был отключен, а в 8.45 водоснабжение было восстановлено по резервному водоводу.

Работы по ликвидации последствий утечки проводят три аварийные бригады в количестве 16 сотрудников, задействовано 6 единиц специализированной техники.

В результате аварийной ситуации повреждена часть территории парка у Мирожского монастыря. Предприятие в обязательном порядке в ближайшее время будет заниматься благоустройством поврежденной территории.

«К сожалению, аварийный участок водовода, состоящий из старых чугунных труб, требует полной реконструкции, в связи с чем "Горводоканал" планирует серьезные и дорогостоящие работы по санации данного участка. Это позволит избежать повреждения дорожного полотна и других элементов благоустройства улицы Максима Горького, а также исключить полное перекрытие дорожного движения при проведении подобных работ», - рассказали на предприятии.

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«Горводоканал» выразил благодарность ГИБДД города Пскова за оперативную помощь и организацию безопасного движения по улицам, прилегающим к аварийному участку.

«Приносим свои извинения жителям города за доставленные неудобства», - добавили на предприятии.