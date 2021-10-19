ЖКХ

Борис Елкин обсудил с псковичами компромиссный вариант решения проблемы с горячим водоснабжением

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин встретился с жильцами домов №7А и 7Б по улице Ижорского батальона, чтобы обсудить компромиссный вариант решения проблемы с горячим водоснабжением. Об этом муниципальный руководитель сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Есть инвестор, который готов профинансировать общедомовые фильтры и частично металлические водопроводные трубы. Управляющая компания установит оборудование и заменит внутридомовые коммуникации. Эти расходы придется нести собственникам, но это гораздо меньшая сумма, чем предполагалось ранее. К тому же будет рассрочка на полгода», - подчеркнул Борис Елкин.

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«С участниками встречи нашли понимание в этом вопросе, но требуется принципиальное согласие большинства жильцов. Если подписи собрать быстро, то работы можно провести до конца года и уже "докручивать" подачу горячей воды в ручном режиме по каждой квартире.

Договорились, что «бонусом» к горячей воде, которая скоро может появиться в домах, станет новая воркаут-площадка во дворе», - - сообщил Борис Елкин.