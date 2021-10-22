ЖКХ

Около 70 населенных пунктов Псковской области остаются без электроснабжения

Без электроснабжения в Псковской области на данный момент остаются жители 67 населенных пунктов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Фото: pixabay.com

«По состоянию на 18.00 23 октября в Псковской области без электроснабжения остаются 67 населенных пунктов в 5 районах, чуть более 300 человек», - говорится в сообщении.

В каждом муниципалитете, где зафиксированы отключения, работают бригады энергетиков.

Напомним, по состоянию на 13.00 электричества не было в 133 населенных пунктах региона.