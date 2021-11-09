ЖКХ

В бежаницкой деревне три недели живут без полноценного водоснабжения

В деревне Фетенино Бежаницкого района три недели нет полноценного водоснабжения. Об этом сообщает местный житель на сайте губернатора Псковской области.

«Повезет, если дают воду на пару часов в день. Никто не может назвать ни точных причин (говорят, где-то прорыв), ни сроков решения проблемы. В деревне нет другого источника воды, водонапорную башню отремонтировали весной, а до коммуникаций дела, видимо, никому нет», - посетовал он.

Сегодня, 9 ноября, глава Бежаницкого района Сергей Михеев ответил, что водоснабжение жителей деревни Фетенино ведется через водопроводную сеть с артскважины №5470, находящейся на балансе ООО «Озерное», арендованной сельским поселением.

«В текущем году была проделана работа по улучшению снабжения населения артезианской водой (капитально отремонтирована водонапорная башня БР-20, заменена запорная арматура и т. д.). Из-за большого физического износа магистральной водопроводной сети иногда происходит утечка воды из системы, тогда, по решению постоянно проживающих жителей деревни, водоснабжение переводят в экономный режим работы», - рассказал он.

В настоящий момент место прорыва водопровода установлено и в ближайшие дни повреждение устранят силами муниципального предприятия Бежаницкого района «Водоканал», добавил Сергей Михеев.