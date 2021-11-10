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ЖКХ

Борис Елкин прокомментировал предстоящее отключение воды на дальнем Завеличье

14.11.2021 12:30|ПсковКомментариев: 1

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин прокомментировал в беседе с подписчиками в Instagram предстоящее отключение воды на дальнем Завеличье с 22:00 17 ноября по 22:00 18 ноября.

Фото: pixabay.com

«А отопления тоже не будет?» - поинтересовалась местная жительница.

«Перебоев с отоплением быть не должно», - заверил Борис Елкин и подчеркнул, что все работы будут стараться провести за ночь. «Но могут появиться технические трудности, поэтому берем время с запасом», - уточнил он.

Кроме того, Борис Елкин объяснил подписчикам, что существующие коммуникации не удовлетворяют требованиям по состоянию и диаметру, поэтому и строится новый магистральный водовод.

«Без отключения воды не подключить новую ветку водопровода, - сообщил он. – Мы будем надеяться, что успеем за ночь. В некоторых домах вода появится раньше, в некоторых – чуть позже, а в некоторых – может быть с низким с давлением. Все зависит от удаленности».

Напомним, подрядной организации ООО «А3+» предстоит провести врезку новых водопроводных сетей в районе пересечения улиц Байкова и Рокоссовского. В связи с этим в указанное время в жилых домах по улицам Байкова, Рокоссовского, Коммунальной, Егорова, Балтийской, Завеличенской может наблюдаться низкое давление в водопроводных сетях, обеспечивающее подачу воды только на первые этажи, либо полное отсутствие водоснабжения.

Теги: #ЖКХ #администрация Пскова #вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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