ЖКХ

В Пскове заменят лифты в семи многоэтажных домах

Лифты в семи многоэтажных домах Пскова дополнительно заменят в 2022 году. Об этом на совещании 15 ноября сообщил начальник управления городского хозяйства Николай Баринов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По его словам, монтаж оборудования планируют провести на сэкономленные в этом году средства.

Координационное совещание по вопросу проведения работ по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах Пскова в 2021 году провели в городской Думе. Оно прошло под председательством главы Пскова Елены Полонской, на нам также присутствовали генеральный директор Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Шарлаев и представители управляющих компаний города.

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Напомним, на данный момент работы по замене лифтового оборудования ведут в 18 многоэтажных домах Пскова. В шести монтаж оборудования завершили, идет приемка, в четырех домах лифты уже ввели в эксплуатацию.