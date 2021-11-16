ЖКХ

Борис Елкин сообщил о завершении работ по прокладке водопровода на Завеличье

Работы по прокладке водопроводных труб на Завеличье в Пскове завершаются. Об этом в Instagram сообщил исполняющий полномочия главы администрации города Пскова Борис Елкин в ходе утреннего контроля работ на объекте.

«Скоро пуск», - добавил исполняющий полномочия сити-менеджера.

Видео: пресс-служба администрации Пскова

Борис Елкин отметил, что во многих близлежащих жилых домах сохранился напор воды во время производства работ. По их завершении подача воды будет возобновлена в полном объеме.

Напомним, в связи с работами по установке узла и врезке новой водопроводной трубы в существующую магистраль на пересечении улиц Байкова и Рокоссовского, водоснабжение на этом участке трубопровода отключили вчера, 17 ноября, в 22.00. Как и планировалось, подрядчик завершил работы в течение ночи.