ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Сергеем Граховым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии — председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

Ведущий Олег Добрынин обсудит с ним подготовку жилищно-коммунального хозяйства региона к зиме и старт отопительного сезона, реализацию программы «Чистая вода» и ход работ по укладке инженерных сетей для жилищного строительства в Борисовичах.

Также речь пойдет об объемах исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда», темпах реализации федерального проекта «Жилье» на фоне роста цен на стройматериалы и об итогах реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории псковского региона. Затронут собеседники и тему строительства парка «Россия - моя история» в Пскове.