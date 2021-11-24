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Несколько бригад «Горводоканала» устраняют аварию на улице Юбилейной в Пскове

25.11.2021 08:31|ПсковКомментариев: 2

Несколько бригад муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» устраняют аварию на улице Юбилейной, 34а. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия. 

Авария произошла в ночь на 25 ноября. На данный момент несколько домов остаются без водоснабжения. Это:

  • до на улице Юбилейной, 30а, 32, 32а,
  • детский сад на улице Шестака, 18.

«В детский сад осуществлен подвоз воды. В случае увеличения времени ликвидации аварии в жилые дома также будет осуществлен подвоз воды. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, делаем все возможное для скорейшего восстановления водоснабжения», - добавили в пресс-службе «Горводоканала». 

Теги: #горводоканал #псков #улица Юбилейная
Источник: Псковская Лента Новостей
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