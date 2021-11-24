ЖКХ

Несколько бригад «Горводоканала» устраняют аварию на улице Юбилейной в Пскове

Несколько бригад муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» устраняют аварию на улице Юбилейной, 34а. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Авария произошла в ночь на 25 ноября. На данный момент несколько домов остаются без водоснабжения. Это:

до на улице Юбилейной, 30а, 32, 32а,

детский сад на улице Шестака, 18.

«В детский сад осуществлен подвоз воды. В случае увеличения времени ликвидации аварии в жилые дома также будет осуществлен подвоз воды. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, делаем все возможное для скорейшего восстановления водоснабжения», - добавили в пресс-службе «Горводоканала».