ЖКХ

Как разобраться в начислениях за «общее» электричество, объяснили псковичам

Кто выставляет плату за общедомовое электричество, могут ли жильцы повлиять на нее и почему некоторые получили платежки с очень большими суммами за ОДН, рассказали Псковской Ленте Новостей в «Псковэнергосбыте».

Расчет оплаты за электричество, которое потребляет конкретный многоквартирный дом, зависит от нескольких параметров. Разбираемся подетально.

1. Если домом управляет управляющая организация:

В какую квитанцию входит «общая» электроэнергия: в платежку с квартплатой за содержание и ремонт дома (СОИ).

Расчет платы:

Общедомовой счетчик есть:

УО ежемесячно получает из «Псковэнергосбыта» расчет исходя из разницы показаний общедомового и индивидуальных приборов учета, но жильцам выставляет одинаковые суммы к оплате исходя из утвержденного норматива (часть 9.2 статья 156 Жилищного кодекса).

УО выставляет счета исходя из разницы показаний общего и индивидуальных счетчиков – либо по среднемесячному потреблению, либо по показаниям. За такое решение собственники квартир должны проголосовать на общем собрании. В таком случае собственники видят, что платят именно за расход. При этом для корректного расчета всему дому важно передавать показания в конце месяца (близко к дате, в которую снимают показания общедомового счетчика).

Общедомового счетчика нет: «Псковэнергосбыт» выставляет в адрес управляющей организации счета на основании расхода по нормативу, а УК распределяет эту сумму по собственникам или нанимателям квартир.

2. Если у дома – непосредственное управление или временная управляющая организация. (В частности, недавно в Великих Луках администрация города назначила по нескольким многоквартирным домам организации для временного управления).

В какую квитанцию входит «общая» электроэнергия: в платежку за электроэнергию (по индивидуальному и общедомовому приборам учета).

Расчет платы:

Общедомовой счетчик есть: разница показаний общедомового счетчика и показаний всех индивидуальных счетчиков дома пропорционально площади жилых и нежилых помещений.

Общедомового счетчика нет: по нормативу.

Осенью некоторые жители Псковской области увидели в квитанциях, в строке «ОДН», слишком большие суммы. Как правило, это произошло из-за перевода домов от одной управляющей организации во временное управление другой (см. п. II). Счета за ОДН начал выставлять «Псковэнергосбыт», суммы рассчитывали как разницу показаний общедомового счетчика и показаний всех индивидуальных счетчиков дома пропорционально площади жилых и нежилых помещений. «Псковэнергосбыт» просит граждан передавать показания индивидуальных счетчиков ежемесячно и ближе к концу месяца – в таком случае разница «общих» и суммы «индивидуальных» показаний будет корректной. Чем больше жильцов дома не передает показания, тем больше формальный расход электроэнергии на ОДН.