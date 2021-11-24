Как разобраться в начислениях за «общее» электричество, объяснили псковичам

Кто выставляет плату за общедомовое электричество, могут ли жильцы повлиять на нее и почему некоторые получили платежки с очень большими суммами за ОДН, рассказали Псковской Ленте Новостей в «Псковэнергосбыте».
Расчет оплаты за электричество, которое потребляет конкретный многоквартирный дом, зависит от нескольких параметров. Разбираемся подетально.
1. Если домом управляет управляющая организация:
В какую квитанцию входит «общая» электроэнергия: в платежку с квартплатой за содержание и ремонт дома (СОИ).
Расчет платы:
Общедомовой счетчик есть:
Общедомового счетчика нет: «Псковэнергосбыт» выставляет в адрес управляющей организации счета на основании расхода по нормативу, а УК распределяет эту сумму по собственникам или нанимателям квартир.
2. Если у дома – непосредственное управление или временная управляющая организация. (В частности, недавно в Великих Луках администрация города назначила по нескольким многоквартирным домам организации для временного управления).
В какую квитанцию входит «общая» электроэнергия: в платежку за электроэнергию (по индивидуальному и общедомовому приборам учета).
Расчет платы:
Осенью некоторые жители Псковской области увидели в квитанциях, в строке «ОДН», слишком большие суммы. Как правило, это произошло из-за перевода домов от одной управляющей организации во временное управление другой (см. п. II). Счета за ОДН начал выставлять «Псковэнергосбыт», суммы рассчитывали как разницу показаний общедомового счетчика и показаний всех индивидуальных счетчиков дома пропорционально площади жилых и нежилых помещений. «Псковэнергосбыт» просит граждан передавать показания индивидуальных счетчиков ежемесячно и ближе к концу месяца – в таком случае разница «общих» и суммы «индивидуальных» показаний будет корректной. Чем больше жильцов дома не передает показания, тем больше формальный расход электроэнергии на ОДН.