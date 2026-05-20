Гора бумаги в мусорку: псковский «Горводоканал» призывает перейти на электронные квитанции

Каждый месяц водоканал рассылает 113 000 бумажных квитанций. Это целая гора бумаги, которая после оплаты отправляется в мусорное ведро. Выход из ситуации — перейти на электронные квитанции. Специалисты муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» рассказали, почему это выгодно не только предприятию, но и самим гражданам.

На предприятии подчеркнули, что этот выбор напрямую зависит только от гражданина, потому как по закону «Горводоканал», как поставщик стратегически важных услуг, не имеет право сделать это в одностороннем порядке.

Почему стоит пойти на этот шаг прямо сейчас

Инвестиция в надежное водоснабжение. Переход на электронные квитанции позволит «Горводоканалу» сократить расходы на покупку бумаги, печать, обслуживание принтеров и копировальной техники, сортировку и отправку писем. Освободившиеся средства могут быть направлены на модернизацию водопроводных сетей и внедрение новых современных технологий учета, то есть, в конечном счете, на повышение надежности и качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению;

Экономия времени. Переходя на электронные квитанции, вы ничем не жертвуете, а наоборот — приобретаете. Так, квитанция всегда находится под рукой в электронной почте, не потеряется, не помнется и, наконец, не сгорит и не промокнет. В любой момент ее можно будет сформировать в «Личном кабинете», и произвести оплату без комиссии.

Безопасность. Забудьте о тревогах, связанных с тем, что вашу квитанцию украдут из почтового ящика, и кто-то посторонний получит доступ к вашим платежным данным.

Быстрая оплата и автоплатеж. Можно оплачивать счета в один клик через онлайн сервисы или мобильные приложения, настроить автоматическое списание сумм без просрочек.

Своевременность. Человек получает квитанцию сразу после ее формирования. Никаких задержек, связанных с доставкой, а также из-за выходных и праздничных дней.

Вклад в экологию. Каждая бумажная квитанция — это часть дерева, энергия на производство и выбросы в атмосферу при транспортировке. Так, за один только год, если люди полностью перейдут на электронный вариант:

Будет спасено 116 деревьев (это целая роща, на восстановление которой потребуются десятки лет);

Сэкономлено 850 000 литров воды (годовое потребление семьи из 4-х человек);

Сэкономлено 42 000 кВтч электроэнергии (годовая работа 48 светодиодных уличных фонарей);

Предотвращено попадание в атмосферу около 14 тонн СО2 (то есть уменьшен парниковый эффект);

На семь тонн уменьшено количество бумажных отходов (то есть снижена нагрузка на полигоны ТБО).

И это далеко не полный перечень выгод для экологии, учитывая тот факт, что при производстве бумаги используются отбеливатели, клеи, красители, многие из которых токсичны. Таким образом, осознанно отказавшись от бумажных квитанций, вы делаете осознанный вклад в сохранение природы.

Проще, чем кажется

Переход на электронную квитанцию быстр и прост, но при этом вносит весомый вклад в устойчивое развитие города. Настроить получение электронных квитанций можно всего за несколько минут:

Зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте «Горводоканала»; После входа в личный кабинет перейдите в раздел «Настройки»; Выберите «да» в пункте «Отказ от получения квитанции в бумажном виде»; Выберите «да» в пункте «Автоматическое получение квитанции в электронном виде»; Укажите действующий пароль и нажмите кнопку «Обновить данные».

В любой момент можно вернуться к бумажным квитанциям, если по какой-то причине передумаете.