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Два лифта ввели в эксплуатацию после капремонта в доме на Рижском проспекте в Пскове

29.11.2021 19:55|ПсковКомментариев: 0

Два лифта ввели в эксплуатацию после капремонта в доме №55 на Рижском проспекте в Пскове 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном фонде капитального ремонта.

Фото здесь и далее: фонд капитального ремонта Псковской области 

Кроме того, приняты работы по замене 7 единиц лифтового оборудования в домах по следующим адресам:

  • улица Индустриальная, 4А;
  • улица Инженерная, 82.

В ближайшее время управляющие организации подадут необходимый пакет документов в Ростехнадзор. После необходимой проверки и ее результатам будут выданы разрешения на эксплуатацию лифтов.

Теги: #ЖКХ #псков #лифт
Источник: Псковская Лента Новостей
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