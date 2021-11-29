ЖКХ

Два лифта ввели в эксплуатацию после капремонта в доме на Рижском проспекте в Пскове

Два лифта ввели в эксплуатацию после капремонта в доме №55 на Рижском проспекте в Пскове 29 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном фонде капитального ремонта.

Фото здесь и далее: фонд капитального ремонта Псковской области

Кроме того, приняты работы по замене 7 единиц лифтового оборудования в домах по следующим адресам:

улица Индустриальная, 4А;

улица Инженерная, 82.

В ближайшее время управляющие организации подадут необходимый пакет документов в Ростехнадзор. После необходимой проверки и ее результатам будут выданы разрешения на эксплуатацию лифтов.