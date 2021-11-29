ЖКХ

Дом на улице Урицкого в Дно впервые с 1959 года капитально отремонтировали

Многоквартирный дом на улице Урицкого, 6 в городе Дно впервые капитально отремонтировали с момента постройки в 1959 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Вопрос о необходимости ремонтных работ ранее поднимался на личном приеме граждан, который был проведен по поручению президента.

Администрация Псковской области оказывала необходимое сопровождение в решении вопроса. Так, была подготовлена проектно-сметная документация, в установленный срок провели комплекс ремонтных работ.

В этом году в многоквартирном доме капитально отремонтировали кровлю, восстановили фасад и заменили сети холодного водоснабжения. На эти цели израсходовано около 2,6 млн рублей. Работы проводились в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

В настоящее время работы по ремонту элементов дома выполнены в полном объеме и приняты комиссией. Качеством ремонта удовлетворены и жители дома, в том числе заявитель, присутствовавший на приеме.