Игорь Максимов ответил, почему в псковских трубах «жесткая» вода

Причины того, почему в трубах в городе Пскова «жесткая» вода перечислил директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире программы «Тепло нашего города» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Расскажу предысторию, чтобы все понимали. Лет десять назад, когда запускали новый подземный забор воды в городе Пскове, оказалось, что молекулярный, химический состав воды – нетрадиционный. В обыкновенной воде железа больше, чем щелочи. А у нас наоборот. Такое соотношение приводит к тому, что при нагревании начинает выпадать твердый осадок. Это нетрадиционное соотношение химических элементов для нас, как для производства, это трагедия», – пояснил Игорь Максимов.

Он отметил, что такая вода должна проходить специальную обработку, для чего нужна станция по смягчению воды.

«По санитарным параметрам, эта вода идеально чистая и ее можно пить. А по нашему букварю, по положению о теплотехнике, такая вода как теплоноситель может использоваться только пройдя специальную подготовку. Вот так случилось. Все это знают. Благодаря губернатору были выделены средства для того, чтобы построить здесь, в Пскове, станцию по смягчению воды. Правительство признало, что это проблема химическая, и начали бороться», – добавил Игорь Максимов.

Далее он высказал недовольство тем, что ряд инстанций вместо того, чтобы решать эту проблему, ищет виноватых.

«Меня-то возмущает что? Понимая, что происходит, наши чиновники почему-то до сих пор пытаются обозначить крайнего в этой проблеме. Не химию, не здравый смысл, а крайнего. Вот у нас министерство по надзору и контролю в области полгода мучают управляющие компании. Мы сидим в судах. Нас пытаются обвинить, в том, что вода плохая доходит до потребителей, потому что или управляйка виновата, или "Горводоканал", или Псковские тепловые сети. На это тратятся государственные деньги. На что? На очевидную вещь, которая давно всеми признана. Вы разберитесь, а почему еще станция не работает? Почему на нее затратили сотни миллионов рублей, а станция по смягчению воды не работает? Может быть, там приложить свои усилия? Это все отнимает время. Здравый смысл когда-то же должен возобладать? Давайте чем-то более полезным займемся, нежели чем обозначить виноватым условных Сидорова или Петрова. От этого вода мягче не будет. Тем более, что это признано всеми. Это наука, это химия, это процесс», – заключил Игорь Максимов.