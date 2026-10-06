Игорь Максимов ответил, почему в псковских трубах «жесткая» вода

Причины того, почему в трубах в городе Пскова «жесткая» вода перечислил директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире программы «Тепло нашего города» на ПЛН FM (102,6 FM).
Он отметил, что такая вода должна проходить специальную обработку, для чего нужна станция по смягчению воды.
Далее он высказал недовольство тем, что ряд инстанций вместо того, чтобы решать эту проблему, ищет виноватых.
«Меня-то возмущает что? Понимая, что происходит, наши чиновники почему-то до сих пор пытаются обозначить крайнего в этой проблеме. Не химию, не здравый смысл, а крайнего. Вот у нас министерство по надзору и контролю в области полгода мучают управляющие компании. Мы сидим в судах. Нас пытаются обвинить, в том, что вода плохая доходит до потребителей, потому что или управляйка виновата, или "Горводоканал", или Псковские тепловые сети. На это тратятся государственные деньги. На что? На очевидную вещь, которая давно всеми признана. Вы разберитесь, а почему еще станция не работает? Почему на нее затратили сотни миллионов рублей, а станция по смягчению воды не работает? Может быть, там приложить свои усилия? Это все отнимает время. Здравый смысл когда-то же должен возобладать? Давайте чем-то более полезным займемся, нежели чем обозначить виноватым условных Сидорова или Петрова. От этого вода мягче не будет. Тем более, что это признано всеми. Это наука, это химия, это процесс», – заключил Игорь Максимов.