ЖКХ

Александр Котов предложил включить региональные программы капремонта в федеральный проект

Депутаты Псковского областного Собрания предложили включить региональные программы капремонта в федеральный проект «Жилье». Такое решение приняли депутаты регионального парламента на 4-й внеочередной сессии 30 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутаты решили обратиться в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России по вопросу обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о включении региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в качестве подпрограммы в федеральный проект «Жилье» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в целях обеспечения софинансирования расходов из федерального бюджета.

Инициатором выступил председатель областного Собрания Александр Котов. Он отметил, что предложение связано с тем, что не выполняются краткосрочные планы по капремонту многоквартирных домов из-за нехватки финансовых средств. «Без средств бюджета выполнить программу невозможно. Такая ситуация есть и в других субъектах РФ», - добавил он и выразил надежду, что инициатива найдет поддержку в правительстве.