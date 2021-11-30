ЖКХ

Снег на контейнерных площадках в Псковской области затрудняет уборку мусора

Из-за снегопада оказание услуг по обращению с ТКО в Псковской области стало затруднительным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

«Контейнеры в снегу, площадка не очищена, элементарных тропинок в мусорокамеры нет. Вывозить и волочить наполненные контейнеры по сугробам не представляется возможным», - рассказали в пресс-службе регионального оператора.

Следить за порядком контейнерной площадки, находящейся на земельном участке общего имущества многоквартирного дома, должны управляющая компания или ТСЖ. Там, где собственник не определен, обязанность по содержанию возлагается на органы местного самоуправления, отметили в организации.

Невыполнение компаниями своих функций по очистке контейнерных площадок и обеспечению проезда мусоровоза к населенным пунктам может привести к срывам и образованию свалок. Поэтому в пресс-службе призывают управляющие компании, ТСЖ, органы местного самоуправления обеспечить условия для оказания услуг.