Борис Елкин обсудил проблемы уборки улиц с руководителями управляющих компаний 

Глава администрации Пскова Борис Елкин провел совещание с руководителями управляющих компаний 30 ноября, во время которого участники обсудили проблемы, возникшие во время уборки снега, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Сити-менеджер добавил, что скоро по прогнозируется до 20 градусов мороза.
«Если мы сейчас не уберем этот снег, он слипнется, замерзнет. Тогда будем бегать с ломом и бороться со льдом!» - добавил глава администрации города.
Борис Елкин подчеркнул, что необходимо информировать жителей домов о работе по очистке территории, которую проводят управляющие компании, поскольку у горожан складывается ощущение, что УК не работают, а это не так. Кроме того, некоторые управляющие компании из-за нехватки дворников отправили на уборку города штатных экономистов и бухгалтеров. Администрация города рассмотрит вопрос о поощрении этих организаций, добавил сити-менеджер.
Главы управляющих компаний подняли проблему мешающего чистить снег припаркованного автотранспорта, сообщили о нехватке специализированной техники для уборки, а также обсудили конфликт, возникший с компанией «Экопром» из-за недоступности проезда к контейнерным площадкам.
«Очищающие город бригады рабочих трудятся с 3 часов ночи и до сих пор. Вы тоже, хоть и являетесь коммерческими организациями, должны работать на благо граждан!» - заключил Борис Елкин.