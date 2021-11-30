ЖКХ

Борис Елкин обсудил проблемы уборки улиц с руководителями управляющих компаний

Глава администрации Пскова Борис Елкин провел совещание с руководителями управляющих компаний 30 ноября, во время которого участники обсудили проблемы, возникшие во время уборки снега, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Фактически за последние сутки выпал месячный объем осадков. Я надеялся, что сегодня ночью мы начнем уже вывозить снег, но пока что, видимо, придется продолжать уборку. От граждан поступает очень много обращений по уборке дворов. Нужно ответственно подходить к работе! Все знали, что ночью будет снег! Люди, выходя из дома утром, должны ощущать вашу заботу. Они вам за это платят деньги!» - обратился к руководителям управляющих организаций Борис Елкин.

Сити-менеджер добавил, что скоро по прогнозируется до 20 градусов мороза.

«Если мы сейчас не уберем этот снег, он слипнется, замерзнет. Тогда будем бегать с ломом и бороться со льдом!» - добавил глава администрации города.

Борис Елкин подчеркнул, что необходимо информировать жителей домов о работе по очистке территории, которую проводят управляющие компании, поскольку у горожан складывается ощущение, что УК не работают, а это не так. Кроме того, некоторые управляющие компании из-за нехватки дворников отправили на уборку города штатных экономистов и бухгалтеров. Администрация города рассмотрит вопрос о поощрении этих организаций, добавил сити-менеджер.

Главы управляющих компаний подняли проблему мешающего чистить снег припаркованного автотранспорта, сообщили о нехватке специализированной техники для уборки, а также обсудили конфликт, возникший с компанией «Экопром» из-за недоступности проезда к контейнерным площадкам.

«Очищающие город бригады рабочих трудятся с 3 часов ночи и до сих пор. Вы тоже, хоть и являетесь коммерческими организациями, должны работать на благо граждан!» - заключил Борис Елкин.