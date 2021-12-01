ЖКХ

Энергетики восстановили почти 4 тысячи километров ЛЭП в Новгородской и Псковской областях

«Россети Северо-Запад» в течение дня, 30 ноября, восстановили 3,8 тыс. км ЛЭП в Новгородской и Псковской областях после снегопадов и ледяных дождей. Об этом сообщает телеграм-канал компании.

Фото: телеграм-канал компании «Россети Северо-Запад»

Энергетики включили 191 линию электропередачи и 2,2 тыс. трансформаторных подстанций. 221 бригада компании продолжает работать на линиях до полной ликвидации последствий стихии. Также специалисты отрабатывают локальные заявки потребителей.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме.

«Снегопады и ледяные дожди продолжаются в регионах уже несколько дней. Налипание снега на провода и ветки деревьев вызвали повторные технологические нарушения. Специалисты вынуждены пробираться к ЛЭП через сугробы и поваленные деревья. Энергетики ведут непрерывный мониторинг текущей ситуации, готовятся к ухудшению погоды. В частности, в Псковской области синоптики прогнозируют выпадение месячной нормы осадков в течение ближайших суток», - говорится в сообщении.

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«Россети Северо-Запад» обратили внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

Добавим, что на 19:00 30 ноября в Псковской области без электроснабжения оставались около тысячи населенных пунктов и более 7 тысяч человек.