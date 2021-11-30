Общество

Очередной циклон придет в Псковскую область в начале декабря

Очередной циклон придет в Псковскую область в начале декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем выход очередного циклона в Псковской области 2-3 декабря. Дневные температуры достигнут 0 градусов, возможно налипание мокрого снега, а также гололедные явления. Но сейчас рано говорить о том, что это точно будет. Пока отметим, что 2-3 декабря ожидается пришествие циклона и очередная порция снега», - сказала Тала Нещадимова.

Начальник Псковского гидрометцентра отметила, что, вероятнее всего, снег, который выпал сейчас в северных районах области, пролежит до 8-10 декабря. При этом в Пскове прекращение снегопада ожидается сегодня к 9 часам вечера. За ночь он отойдет и от восточных районов области, добавила Тала Нещадимова.

«Потом возможны разные варианты событий. Возможно, теплый воздух из Атлантики растопит это все, и мы будем уже только вспоминать, что зима была. Пока что радуемся снегу. Кто хотел покататься на лыжах? Вот - пожалуйста! Пользуйтесь возможностью!» - сказала Тала Нещадимова.

Она подчеркнула, что уже сейчас можно констатировать: снежная зима состоялась.

«Снежный покров уже образовался. Он уже пролежал сутки, и его много. На 9 утра 30 ноября толщина снежного покрова составляет 20 сантиметров в среднем по области. Говорить о погоде в январе пока рано. По многолетним данным, январь должен быть около климатической нормы, то есть, должно быть и морозно, и снежно. Но может быть морозно и снежно в одну декаду, а в другую все растает», - заключила Тала Нещадимова.