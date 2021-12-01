ЖКХ

Сосульки весом 100 килограмм сбивают с ЛЭП в Псковской области. ВИДЕО

Снег, налипший на один пролет линии электропередач, весит около 100 килограмм. На данный момент энергетики в Псковской области сбивают снег и намерзший лед с проводов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Россети Северо-Запад».

Видео: официальный телеграм-канал «Россети Северо-Запад»

«Так выглядит воздушная линия после снегопада или ледяного дождя. 100 кг весит нанизанная на провод гигантская сосулька только в одном пролете ЛЭП. Лед вытягивает провод и гнет опоры. Экстремальную нагрузку не выдерживают даже новые ЛЭП. Чтобы восстановить электроснабжение, сбиваем лед и заново перетягиваем провода. Долгая и изнурительная работа», - рассказали в компании.

Сейчас на местах работают 122 бригады энергетиков. «Делаем все возможное, чтобы вернуть электроэнергию в отдаленные хутора. Готовимся к ухудшению погоды. Сегодня синоптики обещают в Псковской области сильные снегопады», - заметили в «Россети Северо-Запад».

На линии 10 кВ в Порховском районе работает бригада мастера Константина Пашковского.

Напомним, по состоянию на 22.00 1 декабря в Псковской области без электроснабжения оставались почти 500 человек в 97 населенных пунктах.