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Управляющие компании стали искать дворников, когда стало очень много снега – Борис Елкин

Управляющие компании в Пскове стали искать дворников, когда стало очень много снега. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в ходе прямого эфира в Instagram.

Глава администрации Пскова отметил, что после совещания с управляющими компаниями появилось большое количество вакансий для дворников. «Управляющие компании были не готовы и стали искать работников, когда стало очень много снега. Это не совсем правильно», - подчеркнул он.

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Борис Елкин напомнил псковичам, что они могут направить сообщение о недостатках в работе управляющих компаний в областной комитет по региональному контролю и надзору.