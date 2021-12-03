ЖКХ

Освободить проезжую часть от автомобилей просят жителей домов на четырех улицах Пскова

Освободить проезжую часть от автомобилей просят жителей домов на четырех улицах Пскова. Об этом администрация Пскова сообщила в Инстаграм.

В ночь с 4 на 5 декабря подрядные организации планируют вывоз снега с улиц Рокоссовского, Инженерной, Звездной и Юности.

В связи с этим, управление городского хозяйства администрации города Пскова просит автовладельцев по возможности освободить проезжую часть указанных дорог от припаркованного транспорта.

В случае наличия машин на дороге для их устранения будут привлекаться экипажи ДПС.

Всего на очистке дорог, тротуаров, пешеходных переходов, автобусных остановок, мостов в Пскове в эти выходные работают 12 КДМ, 7 МТЗ, 6 бобкатов, 4 грейдера, а также 9 ручных бригад по 5 человек

В вывозе снега задействованы погрузчики, самосвалы и тоннары.