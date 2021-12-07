ЖКХ

Сергей Гаврилов назвал способ ускорить уборку снега в Пскове

Бюджетирование муниципальных предприятий необходимо увеличить для ускорения уборки снега на междворовых территориях Пскова. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал заместитель главы города Пскова, депутат Псковской городской Думы по 4-му избирательному округу, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Сергей Гаврилов.

Расчисткой снега в межквартальных и междворовых проездах занимаются муниципальные предприятия. В эфире подняли вопрос о возможности увеличения количества техники этих предприятий для того, чтобы они в кратчайший срок справлялись с задачей уборки города от снега.

«Считаю, что нужно увеличивать бюджетирование муниципальных предприятий, чтобы город становился намного чище (от снега — ред.)», - сказал Сергей Гаврилов.

Он также добавил, что этот вопрос обсудят на публичных слушаниях по проекту бюджета Пскова на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.