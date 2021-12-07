ЖКХ

Сбои в электроснабжении привели к неполадкам в отопительной системе Острова

Кратковременные сбои в электроснабжении привели к неполадкам в системе теплоснабжения в городе Острове. Сегодня, 8 декабря, от жителей многоквартирных домов в адрес Единой дежурной диспетчерской службы и управляющих компаний начали поступать сообщения о снижении температурного режима в жилых помещениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района.

Фото: администрация Островского района

Ситуацию с подачей тепла прокомментировал глава Островского района Дмитрий Быстров. «Вчера поздно вечером были зафиксированы факты кратковременного снижения напряжения в сети электроснабжения на территории города. Это привело к сбою в управлении отдельных котельных и отключению оборудования», - отметил он.

При этом в микрорайоне Остров-2 функционирование котельной удалось восстановить в штатном режиме. В Острове-3 и на центральной котельной при запуске оборудования в связи с изношенностью и значительной протяженностью сетей произошли аварии на магистральных тепловых сетях, а также порывы на внутридомовых сетях нескольких домов.

Руководитель муниципалитета отметил, что в Острове-3 уже ночью работу котельной восстановили. В настоящее время силами ремонтных бригад устраняются утечки и производится наладка внутридомовых сетей. Управляющая компания проводит регулировку в работе системы по заявлениям граждан.

«Работу центральной котельной в штатном режиме тоже удалось восстановить. Также проводится регулировка в работе системы. В ближайшие часы отопление в домах вернется к показателям по нормативу. Подчеркну, что полного прекращения подачи тепла не было. Из-за падения давления воды в системе наблюдалось некоторое снижение температуры теплоносителя. Повторюсь, что основной причиной в сбое работы котельных были кратковременные сбои в электроснабжении», - добавил Дмитрий Быстров.