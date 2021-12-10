ЖКХ

Из-за ледяного дождя псковские энергетики перешли в режим повышенной готовности

Энергетики заранее готовятся к ухудшению погоды в Псковской области и переходят в режим повышенной готовности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального филиала компании «Россети Северо-Запад».

211 аварийных бригад и 258 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 79 дизельных генераторов общей мощностью 4,1 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ранее сообщалось, что в выходные дни циклон принесет в Псковскую области ледяной дождь. Ожидается, что непогода сохранится до воскресенья.

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Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании «Россети»: 8-800-220-0-220 или на портале: светлаястрана.рф.