Жителей Псковской области предупредили о ледяном дожде

Ледяной дождь и гололедица ожидаются в Псковской области днем 10 декабря, а также в течение суток 11 декабря и ночью 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.
Для избежания несчастных случаев населению дали следующие рекомендации:
- Нельзя разрешать выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку.
- Нужно подготовить малоскользящую обувь.
- Передвигаться стоит осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.
- Нельзя перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин.
- При усилении ветра стоит держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не парковать вблизи них автомобили.
- Проходя мимо зданий и сооружений, нужно держаться на безопасном расстоянии от стен, остерегаться нависшего снега и сосулек.
- Рекомендуется ограничить использование автотранспорта, по возможности воздержаться от поездок по городу.
- За пределами населенных пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не стоит отходить от нее за пределы видимости.
- На случай отключения электроэнергии в доме нужно использовать в качестве источника света электрические фонари, быть максимально осторожными в обращении с открытым огнем.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.