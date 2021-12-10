Общество

Жителей Псковской области предупредили о ледяном дожде

Ледяной дождь и гололедица ожидаются в Псковской области днем 10 декабря, а также в течение суток 11 декабря и ночью 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Для избежания несчастных случаев населению дали следующие рекомендации:

Нельзя разрешать выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку.

Нужно подготовить малоскользящую обувь.

Передвигаться стоит осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

Нельзя перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин.

При усилении ветра стоит держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не парковать вблизи них автомобили.

Проходя мимо зданий и сооружений, нужно держаться на безопасном расстоянии от стен, остерегаться нависшего снега и сосулек.

Рекомендуется ограничить использование автотранспорта, по возможности воздержаться от поездок по городу.

За пределами населенных пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не стоит отходить от нее за пределы видимости.

На случай отключения электроэнергии в доме нужно использовать в качестве источника света электрические фонари, быть максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону: 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер: 112 или 101.