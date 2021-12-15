ЖКХ

Искусственный интеллект начнет контролировать работы в сфере ЖКХ

Системы искусственного интеллекта по контролю за работами в сфере ЖКХ запустят в регионах. «Ростелеком» начал внедрять в Казани комплекс, следящий за благоустройством города с помощью камер видеонаблюдения. Система способна выявлять неочищенные от снега дороги, открытые люки, проблемы с освещением. Данные система будет получать с камер видеонаблюдения на общественном и специальном транспорте.

Также на этой неделе департамент Москвы по конкурентной политике объявил конкурс на оказание услуг по автоматической фиксации нарушений в сфере ЖКХ. Стартовая цена контракта — 80 млн рублей, говорится в конкурсной документации. Согласно условиям, нейронная сеть, расположенная на стороне исполнителя проекта, должна выявлять огрехи в работе коммунальщиков, анализируя изображение с городских камер видеонаблюдения, пишет газета «Известия».

Без участия человека искусственный интеллект должен распознавать 12 типов нарушений. Среди них — складирование («навалы») снега на газонах, тротуарах и проезжей части, неубранная наледь на скамейках и пешеходных дорожках, неочищенные от снега детские площадки. Среди того, за чем должна следить нейронная сеть, также фигурируют незаконно нанесенные на стены граффити, выбоины и ямы на дорогах, переполненные мусорные контейнеры и даже неудовлетворительно содержащиеся цветники перед домами (под ними в техническом задании конкурса подразумеваются пустые, засохшие или заброшенные клумбы с сорняками).